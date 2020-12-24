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17:28

В центре Петербурга открыли памятную табличку в честь учителей-блокадников

фото ЗакС политика В центре Петербурга открыли памятную табличку в честь учителей-блокадников

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал сегодня на церемории открытия мемориальной доски в память об учителях-блокадниках, трудившихся в школе №161, уведомили в пресс-службе Смольного.

В 1943 году во время очередной бомбёжки в здание учебного заведения попал снаряд - тогда педагоги помогли детям выжить ценой собственной жизни.

"В здание попал снаряд, погибли 5 педагогов, но всех ребят успели вывести", - поделился напоминанием о военном событии Беглов.

С инициативой установить на здании, где некогда была школа, к губернатору обратилась участница событий тех дней, учительница Надежда Васильевна Строгонова. Петербурженка попросила также установить в городе на Неве памятник блокадному учителю. Беглов заверил женщину, что поиски надлежащего места уже идут.

Фото: пресс-служба Смольного


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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