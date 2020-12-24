"Наше оружие - правда": Памфилова готова противостоять вмешательству в выборы 2021 года

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, рассуждая о предстоящих в 2021 году выборах в Государственную думу, коснулась потенциального внешнего вмешательства в них. Уже сегодня, по ее словам, возглавляемая ей электоральная система готова к таким атакам и находится "во всеоружии".

"А наше оружие - это правда, наше оружие - максимальная прозрачность процесса голосования. Это наша стратегия, наше оружие - то, что мы опираемся на мнение наших избирателей, мы реагируем на их запросы, мы работаем на защиту их прав", - произнесла она в эфире телеканала "Россия 24".

Памфилову, кроме того, волнуют разговоры о неизбежности фальсификаций на выборах в России. Несмотря на то, что она относится к подобным заявлениям как к "информационному мусору", Памфилова считает, что ей и ее подчиненным следует "показывать, что все не так".

Ранее на эту тему высказался в ходе своей итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин. Он выразил уверенность в двух вещах: что в российские выборы будут пытаться вмешиваться из-за границы и что эти внешние силы не достигнут своих целей.