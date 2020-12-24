Патриарх Кирилл счел долгом настоятелей приобретать свечи у одной из фабрик

В ходе ежегодного епархиального собрания Москвы предстоятель РПЦ Кирилл отметил важность продажи свечей как одного из источника доходов его религиозной организации. При этом Кирилл настаивает на том, чтобы востребовалась продукция вполне определенного производителя. Свой интерес он объяснил тем, что некоторые храмы отказываются ее закупать.

"Ваш долг — приобретать свечи "Софрино", <...> поддержка "Софрино" — это большое общее дело, - сказал он в своей речи, транслировавшейся YouTube-каналом РПЦ. - <...> Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей".

Вместе с тем он признал, что продукцию этого производителя трудно признать идеальной. Однако, по сведениям патриарха, для совершенствования изготовляемых "Софрино" свечей проводится специальная работа.