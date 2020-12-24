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17:58

Благодаря поступившей в УФАС жалобе петербуржцы смогут отказываться от радиоточки дистанционно

фото ЗакС политика Благодаря поступившей в УФАС жалобе петербуржцы смогут отказываться от радиоточки дистанционно

Петербуржцы наконец могут управлять подключением к радиоточке в своих квартирах удалённо: на сайте ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" известили, что данная мера вводится вынужденно - по причине сложной эпидемиологической COVID-обстановки.

В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня и вплоть по 31 января 2021 года офис РСВО, расположенной на улице Варшавской, 118, будет закрыт для приёма граждан.

"В целях соблюдения мер безопасности прием заявлений в указанный период будет осуществляться дистанционным способом: почтовым отправлением, по электронной почте или по факсу", - уточнили в сетях вещания.

Примечательно, но закрытие офиса организации совпало с тем, что несколькими днями ранее в УФАС поступила жалоба на РСВО - связана она была как раз с тем, что гражданину лично приходилось посещать отделение службы.

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