Из Дудергофского канала поднялась мыльная пена

Необычная пена поднялась в Красносельском районе Петербурге из Дудергофского канала, вылетев на проезжую часть и мешая автомобилистам. Явление запечатлели подписчики сообщества "ДТП и ЧП Петербург".

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов, занимающийся экологическими проблемами юго-западной части города, уже отправил обращение в комитет по природопользованию с требованием разобраться в инциденте и наказать виновных. По его сведениям, пена в самом канале наблюдалась еще 15 декабря и только сейчас вышла наружу.

Тем временем, у анонимного источника "Фонтанки" в северо-западном управлении Росприроднадзора имеется комментарий к "пенной вечеринке".

"Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве", - приводятся слова источника.

Фото: скриншот из паблика "ДТП и ЧП Петербург" / Вконтакте