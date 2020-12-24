В Петербурге многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами выплатят по 3 тысячи рублей

К Новому году руководство Петербурга решило порадовать многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами единоразовыми выплатами по три тысяч рублей каждая, передает пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, носит название "Об увеличении размера резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, установлении единовременной денежной выплаты и о выделении средств". На этот подарок городскому правительству потребовалось потратить 505,8 млн рублей.

"Семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи сегодня самая уязвимая часть общества, а такая финансовая поддержка будет хорошим подспорьем накануне праздника", - считает Беглов.

Для получения выплаты необходимо, чтобы и ребенок, и как минимум один родитель имели российский паспорт и постоянную или временную прописку в Петербурге. Дети при этом могут быть как усыновленными, так и находящимися под опекой и попечительством.

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