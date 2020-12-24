Политолог Гавра: Петербургу не хватает коммуникации с Бегловым

Политолог и доктор социологических наук Дмитрий Гавра на пресс-конференции ТАСС 24 декабря отметил, что эпидемия коронавируса дала понимание значимости личности лидера. В пример он привел президента России Владимира Путина. Глава государства инициировал внесение изменений в Конституцию страны, пояснил Гавтра.

Также важным оказалось мэр Москвы Сергей Собянин продемонстрировал налаженную коммуникацию с Москвой, заявил Гавра. При этом, по его словам, Петербургу не хватает личностной коммуникации с губернатором города Александром Бегловым.

На этом фоне "выигрывает" глава Ленинградской области Александр Дрозденко, считает Гавра. Прямые линии главы соседнего региона "видны" всем желающим, отметил политолог.

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