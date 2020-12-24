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19:55

В Петербурге прошли выборы главы Общественного совета по развитию малого бизнеса

фото ЗакС политика В Петербурге прошли выборы главы Общественного совета по развитию малого бизнеса

Председатель Общественного совета Петербурга Елена Церетели, находящаяся на этой должности с 2007 года, продолжит быть во главе этого органа ближайшие четыре года. Ее переизбрали на заседании совета, передает пресс-служба Смольного. Коллеги признали удовлетворительной ее работу в течение истекающего срока полномочий.

"Елена Отарьевна не меняет стиль работы и не боится собирать за одним столом для дискуссии людей, придерживающихся разных точек зрения", - отметил на заседании вице-губернатор Евгений Елин, воспринимающий Совет как "живой организм".

Согласно отчету о последних четырех годах работы, возглавляемый Церетели орган провел в различных форматах почти 10 тысяч встреч с бизнесменами и также участвовал в деле популяризации частной инициативы среди молодой аудитории. Во время пандемии в специальном чате, созданном под эгидой Совета, консультацию от его специалистов смогли получить около 3,5 городских бизнесменов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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