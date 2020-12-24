Смольный пресёк деятельность нелегальных точек по продаже новогодних ёлок

Сотрудники комитета по контролю за имуществом пресекли торговлю новогодними ёлками на шестнадцати нелегальных участках, захваченных самовольно, проинформировали в Смольном.

Чиновники побывали с выездной инспекцией в семи районах города. Постфактум рейда были закрыты точки по продаже ёлок, расположенные на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варашавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской, а также на проспектах Космонавтов и Большевиков. Ещё три несанкционированных базара находились на Будапештской улице.

"Данные торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. В случае отсутствия правовых оснований на занятие земельного участка, конструкции торговых точек демонтируются, реализуемые деревья изымаются", - отчитались в ККИ.

Теперь предпринимателям-нелегалам грозит административная ответственность по п. 1 ст. 16 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства).