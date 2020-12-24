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18:59

Смольный пресёк деятельность нелегальных точек по продаже новогодних ёлок

фото ЗакС политика Смольный пресёк деятельность нелегальных точек по продаже новогодних ёлок

Сотрудники комитета по контролю за имуществом пресекли торговлю новогодними ёлками на шестнадцати нелегальных участках, захваченных самовольно, проинформировали в Смольном.

Чиновники побывали с выездной инспекцией в семи районах города. Постфактум рейда были закрыты точки по продаже ёлок, расположенные на улицах Щербакова, Замшина, Орджоникидзе, Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варашавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской, а также на проспектах Космонавтов и Большевиков. Ещё три несанкционированных базара находились на Будапештской улице.

"Данные торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. В случае отсутствия правовых оснований на занятие земельного участка, конструкции торговых точек демонтируются, реализуемые деревья изымаются", - отчитались в ККИ.

Теперь предпринимателям-нелегалам грозит административная ответственность по п. 1 ст. 16 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства).

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