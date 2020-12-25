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10:47

В отношении Соболь возбудили уголовное дело из-за поездки домой к герою расследования Навального

фото ЗакС политика В отношении Соболь возбудили уголовное дело из-за поездки домой к герою расследования Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь стала фигуранткой уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, уведомил у себя в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

"Ого, дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения", - написал он.

По данной статье максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

21 декабря Соболь была задержана возле дома у героя последнего расследования ФБК Константина Кудрявцева. Юрист только позвонила ему в дверь. В ходе задержания полицейские сообщили, что на Соболь "поступило заявление от жителей квартиры 38". Уже в отделении её хотели опросить в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища, однако соратница Навального не стала давать показания. 

Сегодня утром в квартиру Соболь нагрянули с обыском силовики, а саму её увезли на допрос в Следственный комитет. 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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