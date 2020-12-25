Матвиенко исполнила мечты детей, поучаствовав в акции "Ёлка желаний"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в новогодней общероссийской акции "Ёлка желаний" и исполнила мечты двух мальчиков.

В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие переведено в онлайн-формат: участник должен сорвать красный шарик, внутри которого спрятано пожелание ребенка, и, открыв его, осуществить загаданное.

В одном шарике, сорванном Матвиенко, находился рисунок четырехлетнего Семена Голодникова. Мальчик изобразил красный паровозик, загадав прокатиться в кабине машиниста.

Спикер Совфеда пообещала, что в ближайшее время у ребенка появится своя игрушечная железная дорога.

"Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом", - отчиталась Матвиенко.

В другом сорванном чиновницей шаре было желание восьмилетнего Салима Мухаметгалеева. С ним и его мамой Матвиенко связалась по видеосвязи. Мальчик захотел на Новый год теннисные ракетки и мячи.

"Практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей. Для каждого ребенка важно верить в волшебство и близость чуда! И пожелания должны исполняться!" - заключила она.

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