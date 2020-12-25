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11:47

Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в своем Instagram, что у него и его супруги диагностировала коронавирусная инфекция.

О первых симптомах Морозов сообщил накануне. У него поднялась температура, появился кашель, и тогда он решил сдать анализы. По его словам, кроме коронавируса, у него диагностировали пневмонию.

Морозов намерен работать удаленно, "по мере сил", проводя совещания с министрами. "Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление", - подытожил он.

За время эпидемии коронавируса с инфекцией столкнулись главы 26 регионов. В том числе переболел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В декабре от коронавируса умерла супруга бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина.

фото: Сергей Морозов / ВКонтакте


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