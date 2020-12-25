18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:10

Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

фото ЗакС политика Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

Члены Совета Федерации одобрили закон, предусматривающий введение штрафов до 150 тысяч рублей для государственных служащих, оскорбляющих граждан, передает ТАСС.

Если чиновник неуважительно высказался о человеке впервые, то максимальная санкция предполагает до 100 тысяч рублей штрафа либо лишение должности на срок до одного года.

Если госслужащий провинился уже дважды, тогда ему грозит до 150 тысяч рублей штрафа либо дисквалификация с занимаемого поста на срок до двух лет.

В законе прописано, что под оскорблением понимается унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности".

Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Штрафы составят для граждан от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юрлиц от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.

Предполагается, что КоАП пополнится новой статьёй - 5.611. "Клевета".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:23 Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии

13:15 Смольный выкупит здания двух детсадов в Выборгском районе

12:46 "Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

12:26 Совфед одобрил запрет на финансирование акций из-за рубежа и ужесточение работы СМИ на них

11:26 Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке "Холода"

11:20 Матвиенко исполнила мечты детей, поучаствовав в акции "Ёлка желаний"

9:52 Генеральным директором телеканала "Санкт-Петербург" назначен Александр Малькевич

24 декабря, 18:36 Из здания МИД в Москве год назад пропала крупная сумма денег: правоохранители нашли преступницу

24 декабря, 17:28 В центре Петербурга открыли памятную табличку в честь учителей-блокадников

24 декабря, 16:57 У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:11 СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

15:07 Муниципал: В МО "Светлановское" приняли бюджет 9 голосами при 20 избранных депутатах

14:51 Распыливший в лицо полицейскому перцовый балончик петербуржец отделался штрафом

14:39 Петербуржца оштрафовали за две экстремистские песни во "ВКонтакте"

14:17 Эргашев рассказал Дмитриевой о дефиците транспорта для амбулаторных врачей

14:14 "За правду" привезли в центр Москвы ларек с алкоголем и назвали его "Ельцин-центром"

13:57 Беглов запретил детским лагерям Петербурга работать на зимних каникулах

13:48 "Медицинские издания не читаем": Кремль - о публикации отчёта о лечении Навального в журнале Lancet

13:23 Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии

13:15 Смольный выкупит здания двух детсадов в Выборгском районе

13:08 Соболь стала свидетельницей по делу о незаконном проникновении в жилище

12:46 "Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

12:26 Совфед одобрил запрет на финансирование акций из-за рубежа и ужесточение работы СМИ на них

12:10 Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

11:47 Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru