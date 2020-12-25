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12:26

Совфед одобрил запрет на финансирование акций из-за рубежа и ужесточение работы СМИ на них

фото ЗакС политика Совфед одобрил запрет на финансирование акций из-за рубежа и ужесточение работы СМИ на них

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство о митингах, в том числе – о запрете на иностранное финансирование акций и на участие в них журналистов, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, организаторы митингов должны будут отчитываться об источниках финансирования публичных мероприятий, если число участников акции будет превышать 500 человек. Вводится запрет на проведение акций за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Также массовые акции не смогут финансировать незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

Также Совфед одобрил законопроект, распространяющий все запреты, предусмотренные для участников митингов, на освещающих протестов журналистов. Сотрудникам СМИ отдельно запретят участвовать в мероприятиях, использовать плакаты, выкрикивать лозунги, собирать подписи и использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Пакет поправок в закон о митингах предложил ввести единоросс Дмитрий Вяткин. В том числе он предлагал признавать публичными мероприятиями очереди в одиночный пикет или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. К последним можно будет отнести "дворовые чаепития", "прогулки", "кормления голубей".

 

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