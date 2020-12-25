"Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

Подведомственный Смольному Центр комплексного благоустройства намерен потратить 37,4 млн рублей на аренду иномарок и водителей "для государственных нужд". Соответствующая закупка опубликована на портале госзакупок.

Автомобили необходимы организации на весь 2021 год. Согласно контракту, центру необходимы 25 машин: одна Toyota Camry, Nissan Teana или аналог, пять Ford Mondeo, Škoda Superb или их аналоги, девятнадцать Chevrolet Lacetti, Renault Logan или их аналоги.

В качестве подрядчика избрали ООО "Прокат".

Центр комплексного благоустройства ответственен за материально-техническое обеспечение деятельности комитета по благоустройству по вопросам грузового автомобильного транспорта, содержания автомобильных дорог, озеленения Петербурга, а также обращения с отходами.

В штате центра работают 208 человек.