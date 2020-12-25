18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:46

"Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

фото ЗакС политика "Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

Подведомственный Смольному Центр комплексного благоустройства намерен потратить 37,4 млн рублей на аренду иномарок и водителей "для государственных нужд". Соответствующая закупка опубликована на портале госзакупок.

Автомобили необходимы организации на весь 2021 год. Согласно контракту, центру необходимы 25 машин: одна Toyota Camry, Nissan Teana или аналог, пять Ford Mondeo, Škoda Superb или их аналоги, девятнадцать Chevrolet Lacetti, Renault Logan или их аналоги. 

В качестве подрядчика избрали ООО "Прокат".

Центр комплексного благоустройства ответственен за материально-техническое обеспечение деятельности комитета по благоустройству по вопросам грузового автомобильного транспорта, содержания автомобильных дорог, озеленения Петербурга, а также обращения с отходами.

В штате центра работают 208 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:11 СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

15:07 Муниципал: В МО "Светлановское" приняли бюджет 9 голосами при 20 избранных депутатах

14:51 Распыливший в лицо полицейскому перцовый балончик петербуржец отделался штрафом

14:39 Петербуржца оштрафовали за две экстремистские песни во "ВКонтакте"

14:17 Эргашев рассказал Дмитриевой о дефиците транспорта для амбулаторных врачей

14:14 "За правду" привезли в центр Москвы ларек с алкоголем и назвали его "Ельцин-центром"

13:57 Беглов запретил детским лагерям Петербурга работать на зимних каникулах

13:48 "Медицинские издания не читаем": Кремль - о публикации отчёта о лечении Навального в журнале Lancet

13:23 Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии

13:15 Смольный выкупит здания двух детсадов в Выборгском районе

13:08 Соболь стала свидетельницей по делу о незаконном проникновении в жилище

12:46 "Для государственных нужд": Подведомственной Смольному организации нужны иномарки за 37 млн рублей

12:26 Совфед одобрил запрет на финансирование акций из-за рубежа и ужесточение работы СМИ на них

12:10 Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

11:47 Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru