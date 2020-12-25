Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии

Подольский горсуд Подмосковья приговорил бывшего главу Серпуховского района региона Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 49 млн рублей, передает ТАСС.

Также суд лишил Шестуна права занимать руководящие должности в течение трех лет. Напомним, сторона обвинения просила назначить ему 20 лет колонии строгого режима.

Шестуна признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Шестуна задержали и арестовали в 2018 году, в СИЗО он пробыл 2,5 года.

Делу Шестуна предшествовало его выступление в Госдуме с резкой критикой экологической политики подмосковных властей. Перед арестом он жаловался на угрозы от силовиков, которые, по его словам, пытались заставить его замолчать. Несмотря на это, Шестун продолжал поддерживать протесты против свалок, охватившие Московскую область весной 2018 года.

В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие, и писал автобиграфическую прозу. Дело против себя он считает целиком сфабрикованным и относится к нему как к политической расправе.