Беглов запретил детским лагерям Петербурга работать на зимних каникулах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому работа детских лагерей на территории города приостанавливается до конца января из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Постановление продлевает уже действующий запрет до 31 января 2021 года. Ранее временная мера поддержки "детский отдых" была приостановлена до 30 декабря 2020-го.

При этом в Смольном отметили, что дети смогут отдохнуть в лагерях Ленобласти. Там более 25 детских оздоровительных лагерей ждут порядка 6 тысяч ребят.

С 28 декабря по 11 января школьники отдохнут на каникулах. Ранее Смольному пришлось опровергать информацию из соцсетей о том, что каникулы собираются продлить.

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