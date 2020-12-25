"За правду" привезли в центр Москвы ларек с алкоголем и назвали его "Ельцин-центром"

Движение "За правду" писателя Захара Прилепина 25 декабря провела неподалеку от Дома Правительства России акцию, приуроченную к годовщине распада СССР. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в "культурном фронте" движения.

Активисты установили ларек с бутылками спиртного за витриной и объявлениями "куплю ваучер", "сигареты поштучно", "водка 24/7" снаружи. На крышу ларька поместили плакат "Ельцин-центр".

В движении заявили, что создали московский "Ельцин-центр" за собственный счет и помогли тем самым сэкономить бюджетные деньги. Также "За правду" пообещали провести подобные акции по всей стране и призвали к этому своих сторонников. Авторам лучших "центров" пообещали призы: деньги и книгу с автографом Прилепина.

Напомним, 25 декабря 1991 года Верховный Совет принял решение о переименовании РСФСР в Россию. В тот же день ушел в отставку президент СССР Михаил Горбачёв. На следующий день Верховный Совет принял декларацию об упразднении СССР.