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14:39

Петербуржца оштрафовали за две экстремистские песни во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали за две экстремистские песни во "ВКонтакте"

Московский суд Петербурга оштрафовал Дмитрия Карпенко на тысячу рублей за аудиозаписи во "ВКонтакте", которые признаны экстремистскими материалами, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что Карпенко из дома опубликовал во "ВКонтакте" аудиозаписи с названиями "Дюшес" - "Белый мел" и "Стольный Градъ" - "Белый мир". Обе эти песни признаны экстремистскими материалами и включены в соответствующий реестр Минюста.

Аудиофайлы были доступны для прослушивания неограниченному кругу пользователей. На Карпенко был составлен протокол по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов).

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