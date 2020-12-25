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15:11

СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

фото ЗакС политика СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища после визита сотрудников ФБК* к дому героя расследования об отравлении Навального Константина Кудрявцева.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Следователи говорят о том, что "в квартиру пожилой женщины" в Восточном округе Москвы пыталась неоднократно проникнуть "группа лиц", среди которых была юрист ФБК Любовь Соболь.

"После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - утверждают в СК.

Пока Соболь находится на допросе. В СК не уточнили ее статус, но ранее адвокат сообщил, что пока Соболь проходит по делу в качестве свидетеля.

О возбуждении дела по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) стало известно 25 декабря. Этим же утром к Соболь нагрянули с обыском силовики.

Подобным уголовным делом Соболь грозили, когда ее задержали у дома Кудрявцева после того, как ФБК опубликовал запись разговора с ним. В итоге Соболь вменили неповиновение полиции и оштрафовали на тысячу рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

 

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