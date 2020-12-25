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Муниципал

16:57

Эсеры предложили прописать в законе несущественные нарушения в декларациях муниципалов

фото ЗакС политика Эсеры предложили прописать в законе несущественные нарушения в декларациях муниципалов

Фракция "Справедливой России" в Законодательном собрании Петербурга внесла в парламент законопроект о дополнении городского закона о проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе муниципальных депутатов. Эсеры предлагают прописать варианты допустимых нарушений в декларациях о доходах.

В частности, фракция предлагает считать несущественным предоставление неполных сведений о доходах, если искажение составляет менее 20% от общего дохода человека и его семьи за отчетный период. Также прощать предлагают опечатку или искажение не более чем на 5% при указании площади недвижимости. Несущественными хотят признать отсутствие в декларации угнанного транспорта, банковского счета или вклада, где осталось менее 10 тысяч рублей и операции по которому в отчетный период не проводились. В документе отмечается, что никаких мер к мундепу не стоит принимать, если нет свидетельств того, что ошибки в декларации допущены для сокрытия конфликта интересов или нарушения запретов. 

Эсеры пояснили, что отчеты о доходах и имуществе муниципальных депутатов проверяются по критериям от Министерства труда и социальной защиты. Но документ ведомства является рекомендацией и несущественные нарушения стоит прописать в законе Петербурга, считает фракция. Тогда критерии будут обязательны к исполнению, что приведет к единому подходу "в определении наказания лицу, предоставившему недостоверные или неполные сведения", написали депутаты в пояснении.

Они предложили при вступлении закона в силу распространить его действия на правоотносешния с 11 января 2020 года. Юридическое управление ЗакСа назвало пункт спорным. Там заявили, что с января к некоторым гражданам уже "были применены меры ответственности в соответствии с положениями Закона <...> и применение таких мер ответственности носит однократный характер". 

Напомним, ранее несколько муниципальных депутатов Петербурга лишились мандатов из-за якобы допущенных ошибок в декларациях. Среди нарушений значилось неуказание нулевого счета, старых банковских счетов и другое. 

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