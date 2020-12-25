Беглов попросил у Мишустина 700 млн рублей на детские сады в Шушарах и Каменке

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность предоставления городу 700 млн рублей на возведение двух новых детских садов. Разговор между политиками состоялся в ходе встречи на заводе "Биокад", передает "Фонтанка".

Беглов отметил, что на сегодняшний день Шушары и Каменка наиболее остро среди остальных районов Северной столицы нуждаются в развитии социальной инфраструктуры, так как на их территориях проживает большое количество многодетных семей.

"Решение примем, я, конечно, поддержу. Молодые семьи должны быть обеспечены социальной инфраструктурой", - заявил в ответ на просьбу Мишустин.

Напомним, сегодня Мишустин приехал с деловым визитом в Северную столицу для того, чтобы встретиться с производителями вакцины "Спутник V". В Пушкине премьер-министр поучаствовал в запуске первой очереди нового фармзавода "Активный компонент", где будут производиться противоковидные препараты.

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