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17:27

Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

фото ЗакС политика Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение о введении в России обязательного карантина для прибывающих из Великобритании, документ опубликован на портале правовой информации.

Те, кто прибывает из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, будут обязаны в течение двух недель соблюдать режим изоляции по месту жительства или прибывания со дня приезда. Исключение сделано для членов экипажа самолетов. Изменения вступят в силу с 26 декабря.

В Великобритании некоторое время назад объявили о выявлении нового штамма коронавируса. По сведениям медиков, он может оказаться еще более заразным: на юго-востоке страны наблюдается быстрое распространение инфекции. 21 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.

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