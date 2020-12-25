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17:40

31 декабря могут сделать новым официальным выходным в России

фото ЗакС политика 31 декабря могут сделать новым официальным выходным в России

Власти не отрицают возможность учреждения нового официального выходного в России, которым может стать 31 декабря, поделился в разговоре с "Интерфаксом" глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем", - рассказал министр.

В нынешнем году, напомнил Котяков, соответствующее решение уже принято.

Добавим также, ранее в Минтруда утвердили график выходных дней в 2021 году. Нерабочими, согласно позиции министерства, должны быть: с 1 по 10 января (новогодние каникулы), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (День Победы), с 12 по 14 июня (День России), с 4 по 7 ноября (День народного единства). 

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