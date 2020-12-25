"Это политическое давление": Роспотребнадзор закрыл клуб либертарианцев "Новая искренность"

Роспотребнадзор на время приостановил деятельность столичного клуба "Новая искренность", уведомил у себя в Twitter один из совладельцев заведения Михаил Светов.



"Нам вменяют 6.3 КоАП, опечатали складские помещения и уборные. До суда временная приостановка деятельности. Все, кто приходил к нам в гости знают, что у нас везде расставлены санитайзеры, а на входе раздают маски и перчатки. Это политическое давление", - высказался о ситуации Светов.

Он отметил также, что у Роспотребнадзора возникли нарекания не только относительно соблюдения масочного режима в клубе.

"Получили перечень, из-за чего нас пытаются закрыть. Буквально "За отсутствие маркировок на уборочном инвентаре (читай: маркировке на тряпках)" + ложь про отсутствие санитайзеров в уборных (везде есть, разумеется)", - поделился общественный деятель.

Добавим также, 23 декабря "Открытая Россия" проводила в "Новой искренности" свой корпоратив: тогда в клуб тоже нагрянули представители Роспотребнадзора и полиции, после их визита у некоторых гостей на руках остались протоколы о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП).