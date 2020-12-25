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18:10

"Это политическое давление": Роспотребнадзор закрыл клуб либертарианцев "Новая искренность"

фото ЗакС политика "Это политическое давление": Роспотребнадзор закрыл клуб либертарианцев "Новая искренность"

Роспотребнадзор на время приостановил деятельность столичного клуба "Новая искренность", уведомил у себя в Twitter один из совладельцев заведения Михаил Светов.

"Нам вменяют 6.3 КоАП, опечатали складские помещения и уборные. До суда временная приостановка деятельности. Все, кто приходил к нам в гости знают, что у нас везде расставлены санитайзеры, а на входе раздают маски и перчатки. Это политическое давление", - высказался о ситуации Светов.

Он отметил также, что у Роспотребнадзора возникли нарекания не только относительно соблюдения масочного режима в клубе. 

"Получили перечень, из-за чего нас пытаются закрыть. Буквально "За отсутствие маркировок на уборочном инвентаре (читай: маркировке на тряпках)" + ложь про отсутствие санитайзеров в уборных (везде есть, разумеется)", - поделился общественный деятель.

Добавим также, 23 декабря "Открытая Россия" проводила в "Новой искренности" свой корпоратив: тогда в клуб тоже нагрянули представители Роспотребнадзора и полиции, после их визита у некоторых гостей на руках остались протоколы о нарушении масочного режима (20.6.1 КоАП).

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