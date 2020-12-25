Музей городской скульптуры освобождает этаж для РПЦ

Со второго этажа Благовещенской церкви начали перемещать экспонаты Музея городской скульптуры - ранее РПЦ направила заявку на передачу ей в пользование этого помещения. Музею предоставили взамен другое здание, но главный хранитель организации Вера Рытикова не уверена, что там получится организовать экспозицию. Сама передача второго этажа церкви в пользование РПЦ вызывает недовольства ряда петербургских политиков и экспертов.

Экспонаты на выход

Музей городской скульптуры начал перемещать экспозицию "Знаки памяти" со второго этажа Благовещенской усыпальницы (церкви), который планируют передать Петербургской Епархии, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе музея 25 декабря. Там же уточнили, что пока экспонаты переносят на первый этаж здания. На время церковь закрыли, рассказала ЗАКС.Ру главный хранитель музея Вера Рытикова:

- Экспозицию начали перемещать. Пока она будет храниться на первом этаже Благовещенской усыпальницы, усыпальница будет закрыта.

Переезд начался после заявления Петербургской Епархии о желании получить помещения второго этажа церкви в свое пользование. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 9 декабря подписал заявку на получение в безвозмездное пользование на 100 лет трех помещений Благовещенской церкви, которая входит в комплекс Александро-Невской лавры.

В настоящий момент вся Благовещенская усыпальница находится в оперативном управлении Музея городской скульптуры. В комитете имущественных отношения (КИО) ЗАКС.Ру сообщили, что музей эксплуатирует здание на бессрочной основе. На втором этаже церкви располагается экспозиция "Знаки памяти".

Согласно федеральному закону о передаче имущества религиозным организациям (№327-ФЗ), власти должны предложить равноценное помещение для учреждения, расположенного в объекте, на который претендует религиозное объединение. Также в законе сказано, что уполномоченный орган власти должен подготовить план по передаче имущества от одних к другим.

Поиск нового помещения начался еще до опубликования заявки Епархии на сайте комитета. Несколько сотрудников музея написали в СМИ о том, что КИО предложил перевезти "Знаки памяти" в подвал с текущей водой в доме №14 по Миргородской улице. Такое помещение не подходит экспонатам из мрамора и бронзы, которым требуется бережный уход, заявили сотрудники музея.

В КИО ЗАКС.Ру подтвердили, что предложили организации помещение в доме №14 на Миргородской улице и еще три объекта: в доме 19А в переулке Джамбула, в доме №53Б на улице Чайковского и в доме №22 к3А на улице Пограничника Гарькавого. Согласовали в итоге помещение в переулке Джамбула, сообщили в комитете по культуре. В ведомстве уточнили, что пока выбранный объект будут ремонтировать и приспосабливать для хранения экспонатов.

Соавтор письма сотрудников и главный хранитель музея Вера Рытикова рассказала ЗАКС.Ру, что помещение в переулке Джамбула потребует серьезного ремонта. Работы могут затянуться на несколько лет, заявила Рытикова.

- Нам средства выделяются из бюджета города через комитет по культуре. Если нам выделят средства, то мы отремонтируем и приведем помещение в [хорошее] состояние, которое должно отвечать всем требованиям музейного помещения, - рассказала главный хранитель музея.

В пресс-службе КИО ЗАКС.Ру сообщили, что по данным на 24 декабря комитет уже издал распоряжение о передаче музею помещение в переулке Джамбула. После ремонта и подготовки помещения организация сможет открыть там экспозицию, уточнили в ведомстве.

По мнению Рытиковой, даже после ремонта в здании на Джамбула не получится открыть экспозицию "Знаки памяти". Его можно использовать как подсобное помещение для хранения каких-то предметов или оборудования - это зависит от качества ремонта, считает Рытикова.

Она добавила, что музей намерен все же открыть в каком-то другом месте "Знаки памяти" хотя бы в усеченном варианте. Правда, пока неизвестно, когда это произойдет, отметила хранитель музея.

- Мы уже лишаемся такой интересной, единственной в своем роде экспозиции, которая представлена на втором этаже, "Знаки памяти". В ближайшее время мы нигде не сможем ее восстановить. Там тоже представлены фрагменты надгробных памятников конца 18 - начала 19 века, большая часть из них существует в единственном экземпляре, они не повторяются, не тиражировались никогда. Это утрата для культурного пространства Петербурга. Восстановить экспозицию, может быть, сможем когда-нибудь, но пока не ясно, где и как, - объяснила Рытикова в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ранее директор музея Владимир Тимофеев заявил "Интерфаксу", что перенести экспозицию со второго этажа "невозможно":

"На первом этаже усыпальницы, на втором - памятники, барельефы, гербы из металла и белого мрамора. Это логичное продолжение первого этажа. За эту экспозицию мы получили премию правительства. Совершенно невозможно перенести ее в другое место, это ведь не живопись и не скульптура. Кроме того, в новом помещении должен быть специальный режим температуры и влажности".

Тимофеев отказался в разговоре с ЗАКС.Ру высказываться о возможной передаче помещений, напомнив, что ранее уже комментировал ситуацию. Музей является "подневольным", заявил Тимофеев и рекомендовал обратиться в комитет по культуре.

Глава культурного ведомства Константин Сухенко ранее сообщил ЗАКС.Ру, что комитет не согласился бы на передачу части усыпальницы, если бы не было соблюдено условие по предоставлению музею другого помещения. Он надеется, что вопрос решится "по закону и по справедливости" и не вызовет недовольство в обществе и экспертной среде. Получить комментарий Сухенко о начавшемся переезде ЗАКС.Ру не удалось: по телефону главы ведомства корреспонденту рекомендовали обратиться в пресс-службу - там трубку не взяли.

В комитете имущественных отношения особых проблем с освобождением помещения от музея тоже не видят.

- Все памятники, которые сейчас находятся в экспозиции, коллекции музея, которые будут перебазированы, конечно же, будут перемещены в целости и сохранности. И петербуржцы, и туристы точно так же смогут их посмотреть. Все будет впорядке, - считает пресс-секретарь КИО Ирина Ефимова.

Варианты сожительства

Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга поставили свои подписи под обращениями к губернатору города Александру Беглову и президенту России Владимиру Путину. В письмах они рассказали о ситуации с передачей второго этажа Благовещенской церкви от Музея городской скульптуры к Петербургской Епархии. Парламентарии заявили, что экспозицию со второго этажа физически можно перенести, но она связана с расположенными на первом этаже надгробными памятниками. Также депутаты отметили, что Благовещенская усыпальница изначально строилась на деньги городской казны, а музей никогда не препятствовал проведению в помещении богослужений.

Депутаты добавили со ссылкой на закон, что религиозным организациям нельзя передавать объекты, которые относятся к музейным коллекциям. Надгробные же памятники из Благовещенской церкви включены в состав Музейного фонда России, заявили парламентарии.

Они попросили президента взять ситуацию под контроль, а губернатора города приостановить передачу помещений и провести встречу с депутатами. Путин коротко упомянул необходимость передачи РПЦ нескольких объектов Александро-Невской лавры 7 декабря, за два дня до того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в комитет заявку на передачу помещений Благовещенской церкви. Глава государства на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой обсуждал реставрацию лавры и заявил: "Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть". Какие именно здания он имеет в виду, Путин не уточнил.

Автором инициативы по обращениям против передачи выступил парламентарий Максим Резник. Он рассказал ЗАКС.Ру, что 23 декабря три раза пытался зарегистрировать обращение в аппарате городского парламента, но ему отказывали по разным причинам. Например, когда депутат предложил оформить все на его бланке, в аппарате заявили, что тогда на бумаге может стоять подпись только одного человека, рассказал Резник. Он отметил, что ранее подобных проблем при регистрации обращений не происходило.

В пресс-службе городского парламента ЗАКС.Ру сначала сообщили, что не владеют информацией о ситуации и предложили позвонить на следующий день. 24 декабря в пресс-службе заявили, что "ничего не знают". Начальница управления информации (пресс-службы) ЗакСа Елена Гаврищук на звонки корреспондента ЗАКС.Ру не отвечает.

Рытикова считает, что передача второго этажа Епархии осложнит жизнь музея:

- Это сделает нашу жизнь сложной и тревожной, потому что у одного здания будет два собственника и один вход. И как мы будем здесь работать, как мы будем взаимодействовать, я сейчас совершенно не представляю. Самое главное - обеспечить безопасность здания. Как там будут проходить службы? Будут гореть свечи? Кто будет отвечать за безопасность этого помещения? Там же деревянные перекрытия.

С ней согласен и заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что сложно представить себе работу двух организаций в связанных друг с другом помещениях. По его мнению, опыт Исаакиевского собора показывает, что церковь при желании может без препятствий проводить службы в помещении музея.

- Компромиссные решения всегда находятся. Можно осуществлять службы, не выгоняя музей. При этом, я не очень понимаю, почему на Благовещенской церкви свет сошелся клином, при том что на территории Александро-Невской лавры у Церкви огромное количество возможностей для того, чтобы осуществлять все необходимое, - считает Кононов.

Против передачи помещений Благовещенской церкви Петербургской Епархии выступил оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Он считает, что Церковь регулярно претендует на престижные объекты, имеющие музейную ценность. По его мнению, закон, по которому религиозные организации просят передать им в пользование здания и помещения, создан для того, чтобы сохранять разрушающиеся объекты.

- Если Церковь и хочет получать себе дополнительные архитектурные объекты или какие-то здания, то это возможно в случае, когда есть разрушающиеся храмы, их очень много. И вот если бы Церковь просила те храмы, которым требуется ремонт, я это приветствую. А когда она берет готовые отремонтированные за бюджет объекты в собственное пользование, то это хамство, - заявил Пивоваров ЗАКС.Ру.

Он уверен, что у РПЦ достаточно средств на восстановление зданий. ЗАКС.Ру не удалось связаться с пресс-секретарем Петербургской Епархии Натальей Родомановой. Ранее она заявила ТАСС, что музей не смог сохранить интерьер храма, а передача помещений РПЦ восстановит историческую справедливость.

"Этого события верующие ждут давно. Возвращение монастырю храма, освященного в честь Александра Невского, в год празднования по всей стране 800-летия святого князя - это исполнение исторической справедливости. Музею городской скульптуры не удалось сохранить интерьер этого храма. Храм после возвращения монастырю будет восстанавливаться в соответствии с его главным богослужебным предназначением", - сказала Родоманова агентству.

Главный хранитель музея Рытикова уверена, что музей тоже может быть духовным. Не стоит приравнивать духовное к религиозному, считает она.

- Картина мира изменилась, музей это тоже средоточие духовной культуры. Вот по словам Пиотровского, у него были прекрасные слова: "Культура спасет мир", - лучше не скажешь. Нельзя ставить знак равенства между духовностью и религиозностью. Духовный мир человека обширен. Произведения искусства, музеи формируют этот духовный мир, и они дают человеку опору в этой жизни, - поделилась мнением Рытикова.

Границы запросов

О передаче помещений Благовещенской церкви Петербургской Епархии говорят не первый год. Власти города то объявляли, что объект отдадут РПЦ, то отказывались от этой идеи. В частности, в 2019 году депутат Резник опубликовал на своей странице в социальной сети обращение митрополита Варсонофия к губернатору Беглову. Варсонофий просил главу города передать его Епархии Благовещенскую церковь. Тогда Беглов отрицал, что получал это обращение.

Церковь претендует и на другие здания, которые находятся в пользовании Музея городской скульптуры. В октябре 2020 года СМИ опубликовали информацию о том, что правительство города и Епархия обсуждают передачу последней ряда объектов, среди которых Лазаревская усыпальница (церковь Святого Лазаря),Тихвинская церковь и певческий корпус. В Музее ЗАКС.Ру сообщили, что в Лазаревской усыпальнице находятся памятники, в Тихвинской церкви - расположена экспозиция, а певческий корпус занимает дирекция организации.

Игумен Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий 21 декабря заявил, что РПЦ следует передать все объекты Монастырского острова, на котором находится Александро-Невская лавра. Он отметил, что на этой территории есть и Духовное училище, и Духовная академия. По словам Назария, остров, конечно, не будут закрывать от петербуржцев и гостей города, но находиться он должен под единым управлением. Петербургский митрополит Варсофоний в своем докладе об итогах 2020 года и планах на 2021 года заявил, что важным событием для РПЦ стало бы передаче ей Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей. Он уверен, что в рамках закона это сделать возможно. "Передача упомянутых святынь ознаменует новую веху в истории лавры, когда впервые со времени закрытия она вернется к изначальной духовно-пространственной целостности", - считает митрополит.

Пока КИО не дал официального ответа РПЦ. По закону, на это у ведомства месяц. Переезд и передачу помещения можно проводить в течение шести лет, заявили в комитете со ссылкой на законодательство. В ведомстве уточнили, что пока план по передаче помещения церкви разрабатывается.

Пресс-секретарь КИО Ирина Ефимова сообщила, что при получении заявки от религиозной организации на получение какого-то помещения, в ведомстве всегда проверяют, какова изначальная цель объекта. В данном случае, церковь создавалась именно как религиозное сооружение, поэтому комитет и начал проработку вопроса о передаче ее помещения РПЦ, заявила пресс-секретарь.

В законе о передаче имущества религиозным организациям сказано, что власти могут создать специальную комиссию, если возникли некие разногласия при рассмотрении заявки. В комиссию должны войти представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов религиозных организаций. Также в комиссию могут войти специалисты в области религиоведения, культурологии, права. В созданную комиссию имеют право обратиться физические и юридические лица, которые считают, что их права из-за передачи имущества могут быть нарушены (ст. 12 №327-ФЗ).

В законе прописаны и основания, по которым религиозной организации можно отказать в передаче объекта (ст. 8 №327-ФЗ). Помещение могут не отдать, если оно не строилось как религиозное, если заявление подано иностранной организацией, помещение уже использует какая-то религиозная группа и по другим причинам.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский считает, что губернатор Беглов в любом случае может отказаться передавать церковь Петербургской Епархии. Парламентарий напомнил, что в 2015 году РПЦ направила заявку на получение в пользование Исаакиевского собора, но действовавший тогда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил отказом.

- Существует миф, который они активно внедряют, что, если Церковь попросила, мы обязаны передать. Нет, не обязаны. Вы можете передать, а можете отказать. Этот отказ Церковь имеет право оспорить в суде. В 2015 году Полтавченко отказал в передаче Исаакиевского собора - это исторический факт, - сказал Вишневский.

В 2015 году правительство города аргументировало свое решение экономической нецелесообразностью. Если собор передадут Церкви, то все расходы на его содержание, охрану и реставрацию городу придется взять на себя, а это повлечет за собой серьезные расходы бюджета - это "недопустимо в текущей экономической ситуации", заявили тогда в пресс-службе правительства.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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