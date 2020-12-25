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19:52

Петербург получит миллиард рублей на строительство широтной магистрали

фото ЗакС политика Петербург получит миллиард рублей на строительство широтной магистрали

Правительство выделит Петербургу миллиард рублей на строительство широтной магистрали, об этом договорились губернатор Александр Беглов и премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что скоростная широтная магистраль – это "большой проект", который реализуется по поручению президента Владимира Путина. По словам Беглова, магистраль позволит разгрузить дороги на юге Петербурга, улучшить сообщение с Ленинградской областью и другими регионами России. Первым этапом строительства станет Витебская развязка, строительство которой запланировано на 2021-2024 годы.

Мишустин выразил уверенность, что правительство "положительно рассмотрит вопрос" о выделении средств.

В 2019 году сообщалось, что на создание магистрали и другие задачи Смольный может получить от Минтранса до 13 млрд рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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