Соболь задержали на двое суток после допроса в СК по делу о проникновении в жилище

Правоохранители задержали юриста ФБК Любовь Соболь на 48 часов после допроса в Следственном комитете по делу о незаконном проникновении в жилище, передает "МБХ медиа" со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.

По словам Жданова, Соболь перевели в статус подозреваемого: ранее она проходила по делу свидетелем. Директор ФБК отметил, что у Соболь есть несовершеннолетние дети и "отправлять ее в ИВС — это какой-то совершенный уровень беспредела, которого не было раньше".

Жданов считает задержание Соболь местью за расследование об отравлении Навального и за то, что Соболь пришла к дому одного из героев публикации Константина Кудрявцева.

Ранее в СК заявили, что, по версии следствия, Соболь попыталась попасть в "квартиру пожилой женщины", обманув курьера доставки. Утром 25 декабря к ней нагрянули с обыском силовики.

Подобным уголовным делом Соболь грозили, когда ее задержали у дома Кудрявцева после того, как ФБК опубликовал запись разговора с ним. В итоге Соболь вменили неповиновение полиции и оштрафовали на тысячу рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов