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10:33

Конституционный суд разрешил России не выплачивать 57 млрд долларов акционерам ЮКОСа

фото ЗакС политика Конституционный суд разрешил России не выплачивать 57 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Конституционный суд опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года, в котором фактически разрешил российскому правительству не исполнять решение арбитражного суда в Гааге о выплате 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, внимание на это обратила Русская служба Би-би-си.

В 2012 году Конституционный суд в постановлении разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Тогжа спор касался договора по Таможенному союзу, но решение распространилось и на договор к Энергетической хартии, который временно применялся с 1994 года, но не был ратифицирован. На основании ДЭХ арбитраж в Гааге и обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов в 2014 году (сумма долга уже превышает 57 млрд долларов).

Теперь Конституционный суд уточнил, что решение 2012 года не стоит интерпретировать как допускающее передачу споров в международный суд. По мнению суда, подобные споры должны рассматриваться в России и только по решению законодателя – в зарубежных и международных судах. Как отмечает Би-би-си, по сути, Конституционный суд спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

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