Конституционный суд разрешил России не выплачивать 57 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Конституционный суд опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года, в котором фактически разрешил российскому правительству не исполнять решение арбитражного суда в Гааге о выплате 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, внимание на это обратила Русская служба Би-би-си.

В 2012 году Конституционный суд в постановлении разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Тогжа спор касался договора по Таможенному союзу, но решение распространилось и на договор к Энергетической хартии, который временно применялся с 1994 года, но не был ратифицирован. На основании ДЭХ арбитраж в Гааге и обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов в 2014 году (сумма долга уже превышает 57 млрд долларов).

Теперь Конституционный суд уточнил, что решение 2012 года не стоит интерпретировать как допускающее передачу споров в международный суд. По мнению суда, подобные споры должны рассматриваться в России и только по решению законодателя – в зарубежных и международных судах. Как отмечает Би-би-си, по сути, Конституционный суд спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.