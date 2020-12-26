В Ленобласти развернули еще 172 койки для пациентов с COVID-19

В Ленобласти разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, сообщает правительство региона в Telegram.

26 декабря развернули еще 172 койки: 90 из них – в Сланцевской больнице, 42 – в Гатчинской и 40 – в Кировской. 28 декабря развернут еще 100 коек в Волховской больнице в Новой Ладоге.

На 26 декабря в Ленобласти есть 3226 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободны из них 812. По данным федерального оперштаба, сейчас в регионе лечение от коронавируса всего проходят 1 954 человека: это на 460 меньше числа занятых "коронавирусных" коек.

За последние сутки в Ленобласти зафиксировано 230 новых случаев заражения коронавирусом.