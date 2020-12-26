Шесть баров Петербурга накажут за работу после 19:00 и алкоголь без лицензии

Комитет по контролю за имуществом отчитался о рейде по барам Петербурга, который вечером 25 декабря сотрудники ведомства провели совместно со Следственным комитетом, Роспотребнадзором и полицией. Их интересовало, как заведения исполняют предписание, запрещающее работу с 19:00 до 6:00.

С проверкой чиновники пришли в бары Адмиралтейского, Центрального и Петроградского районов. Оказалось, что шесть баров продолжали работу в вечернее и ночное время, несмотря на запрет. Речь идет о заведениях на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Роспотребнадзор приостановил их работу, на владельцев составили административные протоколы. Им грозит штраф до 300 тысяч. Также оштрафуют 259 посетителей баров.

Выяснилось, что эти шесть баров к тому же продавали алкоголь без лицензии. Следственный комитет намерен провести проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее Смольный запретил барам и ресторанам Петербурга работать с 19:00 до 6:00 в период с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января из-за эпидемии коронавируса. В новогодние дни им предписано не работать вовсе. Рестораторы Петербурга недовольны подобными действиями чиновников: накануне они опубликовали петицию на имя президента Владимира Путина.