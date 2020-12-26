На пикетах у Гостиного двора в поддержку Навального и Хабаровска задержали двух человек

Полицейские задержали двух участников пикетов у Гостиного двора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Акция проходит в связи с расследованием об отравлении оппозиционера Алексея Навального и в знак солидарности с протестами в Хабаровске, в ней участвуют около десятка человек. Полицейские подошли к мужчине по имени Тагир, который стоял в пикете, проверили документы, затем отошли. Однако минут через 10 они подошли снова и задержали, объяснив это запретом на проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

Активист Павил Иванкин прибыл к Гостиному двору после пикета у здания ФСБ на Литейном проспекте. Там он стоял с плакатом, призывая отпустить задержанную накануне Любовь Соболь. По мнению Иванкина, задержали у Гостинки его как раз из-за этого пикета.

Параллельно там же в пикете стоит депутат МО "№15" Сергей Самусев, который агитирует за внедрение программы Vision Zero, прзванной свести число смертельных аварий к нулю. У него проверили документы, больше претензий к нему правоохранители пока не предъявляют.

фото: София Саттарова