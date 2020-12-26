Умер перешедший на сторону СССР британский разведчик Джордж Блейк

Советский разведчик Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщили в Службе внешней разведки России.

По словам представителей СВР, он умер "от старости, остановилось сердце", передает РБК. Кремль опубликовал телеграмму с соболезнованиями президента Владимира Путина родным и близким Блейка. Путин назвал его "блестящим профессионалом особой жизненной закалки и мужества" и заявил, что Блейк внес "неоценимый вклад в обеспечение стратегического партитета" и "сохранение мира на планете".

Блейк изначально был британским разведчиком, а в 1950-х годах перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ. Такое решение он принял после того, как попал в корейский лагерь и начал симпатизировать идеям коммунизма. Он передавал советской разведке данные о британской стороне, в том числе о планах британцев и американцев проложить туннель к линиям связи группы советских войск в Германии. После того, как его раскрыли, Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы, но он сбежал и перебрался в Москву.