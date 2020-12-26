Эргашев: В Петербурге свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

О количестве коек Эргашев рассказал в ходе осмотра нового корпуса городской больницы № 33 в Колпинском районе. Он напомнил, что с 28 декабря начнется дополнительный прием пациентов в "Ленэкспо", где развернут 680 новых коек. Всего в Петербурге развернуто около 12 тысяч коек для коронавирусных пациентов.

Также Эргашев сообщил о договоренности с Минобороны, по которой в Военно-медицинской академии развернут еще 300 коек к 15 января.

За последние сутки – как и за последние несколько недель – выявлено порядка 3,7 тысяч новых случаев заражения коронавируса, по данным оперативного штаба.

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