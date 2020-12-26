В Красносельском районе откроется первый дворец бракосочетания

В Красносельском районе Петербурга появится первый дворец бракосочетания, сообщили в Смольном.

Новый ЗАГС располагается в доме 36 по улице Доблести. Площадь двухэтажного здания – 2,6 тысяч квадратных метрах. Оно делится на две зоны: торжественную и официальную. В первой расположена входная группа с гардеробом, холл для гостей с парадной лестницей, фуршетный зал, зал торжественной регистрации, комнаты жениха и невесты и зимний сад.

Строившее СМУ № 2 Треста № 16 уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию здания. До этого дворца бракосочетания в районе не было вовсе.