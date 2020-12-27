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8:00

Депутат Высоцкий обругал журналиста MR7 и пригрозил ему судом

фото ЗакС политика Депутат Высоцкий обругал журналиста MR7 и пригрозил ему судом

Депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий ("Единая Россия") эмоционально отреагировал на визит журналиста издания MR7 Андрея Окуня в свою приемную. Сотрудник СМИ планировал 26 декабря осветить раздачу новогодних подарков местным жителям, но в результате наслушался от депутата непарламентских выражений и угроз судебным разбирательством. 

Как сообщает MR7, очередь из желающих получить подарки в приемной Высоцкого растянулась от входа на несколько десятков метров. Некоторым приходилось дожидаться на улице по 25 минут. Увидеть саму выдачу презентов журналисту не удалось, так как его выгнал из помещения сотрудник приемной. Депутат Высоцкий, с которым позже встретился корреспондент MR7, в свою очередь уверен, что "там идет все ровно, четко, чик-чик". "Я делаю добрые дела, в отличие от тебя, собирающего грязь", - заявил парламентарий. Видео с фрагментами этой встречи издание выложило на своем сайте. 

Высоцкий также высказался о выпущенном ранее на сайте MR7 материале "Единоросс продуктами оброс", в котором сообщалось, что подарки, выдаваемые от имени Высоцкого, могут быть идентичны заказанным за бюджетный счет. Сам депутат категорически это отрицает и грозится подать на журналиста в суд. Прежде он уже жаловался на этот текст вице-губернатору Александру Бельскому.

Когда корреспондент MR7 задал депутату вопрос об оружие, висящем на стене в кабинете, Высоцкий ответил: "Тебя бы надо бы из него бы, да?". Проводил депутат журналиста из своей приемной фразой: ""Навальный собрал таких ****(нецензурно), которые живут на эти деньги... Иди отсюда, пока я тебя не выгнал". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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