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10:30

Задержанных на "белорусской" акции петербуржцев отпустили из полиции

фото ЗакС политика Задержанных на "белорусской" акции петербуржцев отпустили из полиции

Всех 14 петербуржцев, задержанных накануне около белорусского посольства на акции солидарности с противниками режима Александра Лукашенко, накануне поздно вечером отпустили из 1 отдела полиции. Каждому из них предстоит суд, поскольку, с точки зрения, полицейских, активисты нарушили режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. Им вменяют статью 8.6.1 КоАП.

Примечательно, что накануне акции 26 декабря участников предупредили о недопустимости использования плакатов и скандирования лозунгов. Это условие они выполнили, что не спасло от массовых задержаний. Среди тех, кто попал в автозак, как писала "Медиазона", оказались двое сотрудников СМИ.

Как и демонстранты в Минске, петербуржцы выходят к белорусскому посольству уже более четырех месяцев с требованием отставки Лукашенко, который, по мнению протестующих, утратил свою легитимность как президент и сфальсифицировал последние выборы.

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