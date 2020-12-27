18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:15

У 28,2 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3761 случай

фото ЗакС политика У 28,2 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3761 случай

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 552, а сумели поправиться 24 390 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6620 новых больных, в Петербурге – 3761, в Подмосковье – 1609. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 3128 человек и скончалось 74. 

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.

Накануне, 26 декабря, число случаев заражения COVID-19 в России с начала пандемии перевалило за 3 млн.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 декабря, 15:33 Эргашев: В Петербурге свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом

26 декабря, 13:59 Шесть баров Петербурга накажут за работу после 19:00 и алкоголь без лицензии

26 декабря, 13:26 Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге может начаться в середине января

26 декабря, 12:37 В Ленобласти развернули еще 172 койки для пациентов с COVID-19

26 декабря, 11:55 Минздрав разрешил прививать вакциной "Спутник V" граждан старше 60 лет

26 декабря, 11:23 Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 3 млн человек

25 декабря, 20:53 Рестораторы Петербурга просят Путина спасти их от ограничений и уволить Елина

25 декабря, 18:49 Смольный решил поддержать бизнес, позволив летним террасам кафе открыться зимой

25 декабря, 18:26 Умер болевший COVID-19 глава ЗакСа Кировской области Бакин

25 декабря, 18:10 "Это политическое давление": Роспотребнадзор закрыл клуб либертарианцев "Новая искренность"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:30 Москвичи поддержали пикетами арестованного Удальцова

12:45 Осужденному на 15 лет Шестуну могут ужесточить наказание

12:00 На крыльце "Большого дома" ФСБ активисты оставили одежду - "постирать до завтра"

11:15 У 28,2 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3761 случай

10:30 Задержанных на "белорусской" акции петербуржцев отпустили из полиции

8:00 Депутат Высоцкий обругал журналиста MR7 и пригрозил ему судом

26 декабря, 18:50 В Петербурге у посольства Беларуси задержаны более 10 человек

26 декабря, 17:59 В Красносельском районе откроется первый дворец бракосочетания

26 декабря, 16:45 Соболь стала подозреваемой по делу о проникновении в жилище после пяти допросов подряд

26 декабря, 15:44 За пенсии, против застройки и без задержаний: У Гостиного двора продолжаются пикеты

26 декабря, 15:33 Эргашев: В Петербурге свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом

26 декабря, 14:51 Умер перешедший на сторону СССР британский разведчик Джордж Блейк

26 декабря, 14:41 На пикетах у Гостиного двора в поддержку Навального и Хабаровска задержали двух человек

26 декабря, 13:59 Шесть баров Петербурга накажут за работу после 19:00 и алкоголь без лицензии

26 декабря, 13:26 Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге может начаться в середине января

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru