У 28,2 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3761 случай

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 28 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 552, а сумели поправиться 24 390 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6620 новых больных, в Петербурге – 3761, в Подмосковье – 1609. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 3128 человек и скончалось 74.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.

Накануне, 26 декабря, число случаев заражения COVID-19 в России с начала пандемии перевалило за 3 млн.