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12:00

На крыльце "Большого дома" ФСБ активисты оставили одежду - "постирать до завтра"

фото ЗакС политика На крыльце "Большого дома" ФСБ активисты оставили одежду - "постирать до завтра"

Накануне вечером на крыльце здания главного управления ФСБ по Петербургу, на Литейном проспекте, 4 политические активисты оставили набор из предметов одежды вместе с плакатом. "Постирать до завтра. Родина не ждет"", - гласил его текст. Акцию осветил Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА".

Отметим, что акции с одеждой (преимущественно, нижним бельем) и отсылками к ФСБ продолжаются всю неделю после выхода 21 декабря на YouTube записи телефонного разговора политика Алексея Навального с героем расследования о его отравлении. В ходе беседы оппозиционер узнает ценные и новые для себя подробности того, как именно сотрудники ФСБ стирали его личные вещи после отравления, имевшего место в августе на территории Сибири. Сама ФСБ, однако, считает эту запись подделкой. Российская власть в целом отрицает свою причастность к отравлению, тогда как лидеры стран Евросоюза считают иначе.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram

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