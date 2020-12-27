Активисты снова вышли к Гостиному двору в поддержку Навального

В Петербурге у станции метро "Гостиный двор" 27 декабря активисты встали в пикеты против действующей власти, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Активисты заявили, что их не устраивает ситуация в стране. Девушка с плакатом, посвященным Владимиру Путину, считает, что президент России не сделал для страны ничего хорошего. Если же перечислять все плохое, что он сделал для государства, то "можно тут месяц простоять", считает пикетчица.

Рядом находятся сотрудники полиции, которые подходят к пикетирующим, проверяют их документы и предупреждают о недопустимости нарушения закона. Одному из пикетчиков они заявили, что проведение публичных мероприятий запрещено из-за постановления правительства города об антикоронавирусных ограничений. Однако пока никого из активистов не забрали в автозаки, которые припаркованы вдоль Невского проспекта.

Еще один человек встал у Гостиного двора с коробкой, на которую надеты синие трусы с листом А4 и "рекламой" хорошей стирки нижнего белья некой "Федеральной прачечной".

Напомним, аналогичная акция прошла 26 декабря. Тогда на ней задержали двоих человек, остальных пикетчиков полиция в отделы решила не забирать. Также 26 декабря у посольства Республики Беларусь в Петербурге задержали более 10 человек.

Нижнее белье активисты стали приносить на уличные акции после выхода расследования политика Алексея Навального. Оппозиционер 21 декабря выложил запись его разговора с предполагаемым героем расследования СМИ о его отравлении. Собеседник, которого Навальный называет сотрудником ФСБ, во время беседы рассказывал о том, как после отравления политика его коллеги стирали некое вещество с трусов оппозицинера. ФСБ называает эту запись подделкой и провокацией.

София Саттарова