Путин пообещал в ближайшее время привиться от COVID-19 российской вакциной

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что его начальник вскоре привьется от коронавируса российской вакциной.

"Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - произнес чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Ожидается, что президент сам расскажет о пережитом опыте вакцинации.

На своей итоговой пресс-конференции Путин, признавшись, что еще не привился от COVID-19, сослался на свой возраст и медиков, которые не рекомендуют вакцинацию пожилым гражданам.

Отметим, что в распоряжении регионов находятся две российских вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", причем последняя еще не прошла третью фазу клинических испытаний. Первым делом к вакцинации допустили медработников и учителей.