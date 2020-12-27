Дмитрий Быков: Из Навального не растет тиран, и запроса на тирана в обществе нет

Публицист Дмитрий Быков, откликаясь на вопросы о политике Алексее Навальном в связи с резонансной темой его отравления, постарался разуверить тех, кто видит в нем будущего вождя, диктатора и душителя свобод. Это не так, с точки зрения обозревателя, хотя бы потому, что единоличная авторитарная власть в современной России перестала пользоваться популярностью. В свою очередь, Навальный, по мнению Быкова, настроения аудитории чувствует хорошо, а значит, бояться в данном случае нечего.

"Навальный будет тем – а он очень чуток к этому – на что будет запрос. Запроса на тирана сейчас нет. Он есть в головах нескольких очень тяжело больных, очень малоприятных людей, которые думают, что если сейчас всех расстрелять, то немедленно будет хорошо. Но кончат они тем, что расстреляют друг друга. Или народ ими выстрелит из пушки, как Дмитрием Самозванцем", - рассудил он в авторской передаче на "Эхе Москвы".

В представлении Быкова, интерес населения к внешней политике и политическим репрессиям, если и был в середине прошедшего десятилетия, то сегодня сходит на нет, и россиянам наконец хочется спокойствия, эмпатии и созидания.