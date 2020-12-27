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21:02

Реклама стирки и трусов на пикетах в Петербурге

В последние выходные 2020 года в Петербурге несколько активистов решили выступить в поддержку оппозиционера Алексея Навального и против ряда новых законопроектов. Полицейские предупреждали активистов, что по постановлению правительства города запрещены любые публичные мероприятия. За нарушение этого постановления 26 декабря в городе задержали более 10 человек, но уже 27 декабря правоохранительные органы не стремились забирать активистов в отделы. 

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На протестах у станции метро "Гостиный двор" появился новый постоянный символ - синие мужские трусы. С ними в руках 27 декабря вдоль торгового центра и Невского проспекта разгуливали два активиста. Один из мужчин сначала надел элемент нижнего белья на свою сумку, а затем просто развернул его на всеобщее обозрение. Мужчина представился Гаврилой и "разрекламировал" окружающим трусы в его руках:

- Можно сказать, что я просто их купил и несу домой. Не сразу, погуляю. Они замечательные: синие, с гульфиком, со швами внутренними. 

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Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал запись разговора с якобы одним из причастных к его отравлению сотрудников правоохранительных органов. Последний заявил, что вещество было нанесено на внутренний шов гульфика трусов политика. В ФСБ считают запись подделкой. Соратница Навального Любовь Соболь после выпуска расследования попыталась встретиться с якобы один из отравителей оппозиционера в его квартире. В тот же день ее задержали, а затем пришли с обыском к ней в дом, сейчас Соболь стала подозреваемой по уголовному дело о проникновении в жилище.  

Петербургских полицейских 27 декабря трусы без надписей не заинтересовали. Активизировались сотрудники правоохранительных органов, когда один из мужчин, Андрей, достал пакет с картонной коробкой, на которую были надеты синие трусы с листом А4. На бумаге была напечатана своеобразная реклама некоей "Федеральной прачечной", которая удаляет пятна за 24 часа "за ваши деньги". Полицейские в разговоре с Андреем настаивали на том, что он проводит пикет, мужчина все отрицал: по его словам, он просто держит в руках пакет. 

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Впрочем ни Андрея, ни Гаврилу в отдел не забрали. Благосклонны полицейские были и к пикетирующим у Гостиного двора 27 декабря. Вдоль торгового центра на расстоянии друг от друга в пикеты встали четыре гражданских активиста. Один своим плакатом призывал "деда" не травить трусы, другая выразила мнение, что президенту страны необходим пожизненный срок, еще два человека высказались в принципе против ситуации в стране. По их мнению, в России процветают воровство, преследование политических оппонентов, заведение необоснованных дел за экстремизм на подростков и другое.  Выражали на Невском и поддержку жителям Хабаровска, выступающим против преследования их экс-губернатора Сергея Фургала.

Накануне же, 26 декабря, у Гостиного двора задержали одного пикетчика: Тариг держал в руках плакат "Путин сделал из России империю лжи и обмана". Сначала полицейские предупредили его о том, что необходимо соблюдать закон, и отошли, но вернулись минут через 10 и перевели в автозак. Как заявил сотрудник в погонах, Тагир нарушил постановление правительства Петербурга о запрете публичных акций во время эпидемии коронавируса. По аналогичному предлогу у Гостиного двора 26 декабря задержали активиста Павла Иванкина, куда он прибыл после пикета у здания ФСБ. Там Иванкин требовал освободить Любовь Соболь. К вечеру субботу обоих активистов отпустили из отделов с протоколами о нарушении режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

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Более активно 26 декабря полицейские действовали у отделения посольства Республики Беларусь. С начала протестов в соседней стране из-за отказа части населения признавать президентом Александра Лукашенко петербургские белорусы ежедневно собирались у своего посольства, чтобы поддержать земляков. На 140-й день дежурившие у здания полицейские заявили, что люди нарушают антикороновирусные ограничения и забрали всех в автозаки. В отделах полиции на активистов составили протоколы по ст. 8.6.1 КоАП Петербурга и выпустили к полуночи. 

В Telegram-канале петербургских белорусов опубликовали заявление, что 27 декабря всех приглашают собраться вечером на остановке и проехаться на троллейбусе пятого маршрута. Откликнулись только семь человек, которые записали видеообращение своим согражданам и решили отправиться на прогулку.

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В этот раз полицейские даже не подошли к собравшимся на остановке белорусам, хотя за поворотом дежурили четыре автозака, а недалеко от самой остановки общественного транспорта припарковалась машина ДПС с включенным проблесковым маячком.

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Один из участников встречи, Дмитрий, в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что сейчас его единомышленникам из Петербурга нужно обсудить произошедшее. По его мнению, на время действия антикоронавирусных ограничений можно приостановить ежедневные собрания, либо искать новые форматы поддержки людей в Беларуси. Другой участник встречи Руслан отметил, что им явно указали на запрет проводить сборы у посольства страны с протестной символикой. Он считает, что пока активисты "будут бродить по городу". 

- Мы будем вынуждены собираться в разных местах города и где-то таким образом все равно выражать свое мнение, свой протест, поддержку наших друзей, родственников, которые находятся сейчас в Беларуси, - рассказал Руслан.


текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова

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