Коронавирус обнаружили у 27,7 тысяч россиян, в том числе - у 3748 петербуржцев

За прошедшие 24 часа коронавирус был выявлен у ещё 27 787 россиян, уведомили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно 3 978 035 заразившихся с начала пандемии.

От последствий заболевания скончались ещё 487 граждан, за всё время с момента распространения инфекции её жертвами стали 55 265 человек.

Излечились при этом 20 480 заболевших, общее количество выздоровевших достигло отметки в 2 471 309.

Наиболее всего заражённых обнаружено в Москве — 6 253, Петербурге — 3 748, Московской области — 1 606, Нижегородской области — 502.