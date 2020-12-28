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10:59

Коронавирус обнаружили у 27,7 тысяч россиян, в том числе - у 3748 петербуржцев

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружили у 27,7 тысяч россиян, в том числе - у 3748 петербуржцев

За прошедшие 24 часа коронавирус был выявлен у ещё 27 787 россиян, уведомили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно 3 978 035 заразившихся с начала пандемии.

От последствий заболевания скончались ещё 487 граждан, за всё время с момента распространения инфекции её жертвами стали 55 265 человек.

Излечились при этом 20 480 заболевших, общее количество выздоровевших достигло отметки в 2 471 309.

Наиболее всего заражённых обнаружено в Москве — 6 253, Петербурге — 3 748, Московской области — 1 606, Нижегородской области — 502.

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