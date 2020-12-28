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11:36

На освещавшую хабаровские протесты журналистку составили протокол об участии в митинге

фото ЗакС политика На освещавшую хабаровские протесты журналистку составили протокол об участии в митинге

Хабаровская журналистка RusNews Александра Рунова получила на руки протокол об участии в несанкционированном митинге: при этом девушка выполняла редакционное задание и освещала проходивший в городе протест, передает "МБХ медиа".

Ранее Рунову уже оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полицейскому (ст. 19.3 КоАП).

"После этого я собралась идти домой, но я не успела даже дойти до выхода, как меня уже там, в суде, схватили сотрудники полиции, стали говорить, что я задержана и меня повезут в отдел для составления протокола. У меня дети маленькие, нужно было срочно ехать домой. Они меня взяли под руки и отвезли в отдел, там составили протокол по части 8 статьи 20.2 [КоАП]", – поделилась журналистка.

Рунова уточнила, что сейчас ей инкриминируют участие в митинге в защиту Фургала 31 октября, несмотря на то, что она просто освещала проходившие события.

"На видео видно, что я иду с камерой, у меня в руках микрофон, иду не в колонне, а впереди и освещаю события. Они [полицейские] сказали, что у меня не висела пресс-карта, поэтому они не видят, что я журналист. Я сказала, что у меня пресс-карта была, но, видимо, под курткой. Они сказали, что раз не видно пресс-карты, то я участник митинга", – резюмировала Рунова.

Протестная активность в Хабаровске не утихает с середины июля: люди начали выходить на улицы в поддержку отправленного под арест бывшего краевого главы Сергея Фургала.

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