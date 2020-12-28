Рестораны и торговые сети Петербурга вошли в экспертные советы по поддержке бизнеса в условиях эпидемии

Аппарат вице-губернатора Евгения Елина сообщил о создании экспертных советов по вопросам поддержки представителей торговли и общественного питания в Петербурге, в который вошли некоторые ресторанные холдинги и торговые сети.

В состав экспертного совета вошли "представители бизнеса, которые добросовестно платят налоги и сохраняют заработную плату трудовым коллективам". Кроме рестораторов, в него включены общественная организация "Деловая Россия" и представители комитета по промышленной политике. Раз в две недели экспертные советы будут представлять губернатору Александру Беглову идеи по поддержку организаций, аналитические отчеты, сведения о препятствиях ведению бизнеса и актуальные вопросы развития отраслей.

В Петербурге значительно ограничена работа заведений общепита из-за эпидемии коронавируса. Так, ресторанам с 30 декабря по 3 января предписано не работать вовсе, а 25-29 декабря и 4-10 января – только до 19:00. Представители бизнеса выступают против. Ранее они опубликовали петицию на имя президента Владимира Путина, в котором попросили помощи и потребовали увольнения Елина.

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