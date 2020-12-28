Петербург готов помочь Нижегородской области в борьбе с пандемией

Градоначальник Петербурга Александр Беглов и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили взаимодействие регионов в рамках пандемии COVID-19, оповестили в пресс-службе Смольного.

Во время дискуссии петербургский начальник выразил готовность помочь российскому региону лекарствами от коронавируса, а также поставить оборудование для дезинфекции помещений.

Отмечается также, что резиденты Особой экономической зоны будут кооперироваться со своими нижегородскими коллегами в сфере выпуска отечественной вакцины от инфекции.

Наиболее востребованной разработкой в условиях пандемии является мобильный томограф, разработанный компанией "НИПК "Электрон". Устройство позволяет оперативно сделать компьютерную томографию во время массового поступления пациентов.

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