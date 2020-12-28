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13:17

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

фото ЗакС политика Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким моряков, погибших при крушении рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море, передает РИА "Новости".

"Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега". Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря. Из 19 находившихся на борту моряков удалось спасти лишь двоих, остальных пока не нашли. СК возбудил уголовное дело по факту крушения судна.

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