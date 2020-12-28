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13:55

Автомобилистам Петербурга предложили поблагодарить медиков за работу в эпидемию сигналами клаксонов

фото ЗакС политика Автомобилистам Петербурга предложили поблагодарить медиков за работу в эпидемию сигналами клаксонов

30 декабря в Петербурге пройдет акция под названием #спасибодоктор, в рамках которой автомобилисты посигналят в знак признательности медикам, работающим в эпидемию коронавируса. Инициаторы акции – комитет по печати.

Автомобилистам города предлагают 30 декабря в 18:00 нажать на клаксон автомобиля. Таким образом комитет хочет поздравить врачей с наступающими новогодними праздниками и поблагодарить за работу в эпидемию.

"Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен - голос нашего города, когда петербуржцы говорят им: спасибо!" - сказал глава комитета по печати Владимир Рябовол.

Эпидемия коронавируса в Петербурге продолжается с марта 2020 года, особенно тяжелым оказался осенне-зимний период. Сейчас в городе, по данным оперштаба, ежедневно регистрируется по 3,7 тысячи новых случаев заражения.

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